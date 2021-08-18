В США за неделю запасы нефти уменьшились на 3,23 млн баррелей
- Reuters
Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что в итоге запасы составили 435,54 млн баррелей.
Агентство уточняет, что сокращение запасов за указанный период превысило ожидания аналитиков.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что возвращение России к допандемическому уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.