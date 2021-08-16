Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

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Ведущий стратег Exante Янис Кивкулис прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть
  • Reuters

«Котировки нефти остаются под давлением: Brent упала вновь ниже $70, потеряв 4% на прошлой неделе и 7% — на позапрошлой. Причина кроется в быстром росте заболеваемости «дельта»-штаммом в Азиатском регионе, а также в общем замедлении экономики в Китае», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По его словам, импорт нефти в КНР, например, в июле составил 9,7 млн баррелей в день против 9,8 млн в июне 2021 года и 12,1 млн баррелей годом ранее.

Вместе с тем, считает Кивкулис, рынку углеводородов прежде всего стоит опасаться ускоренного перехода на альтернативные источники в Европе и США, а не снижения темпов роста в Китае или Индии.

Как добавил эксперт, не стоит забывать, что поставки нефти по-прежнему контролирует «осторожный» ОПЕК.

«Мировой экономический рост идёт по плану, а прогнозы по-прежнему предсказывают устойчивый рост спроса на оставшуюся часть года», — заключил Кивкулис.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что возвращение России к допандемическому уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.

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