Программа «Московский акселератор» приглашает к участию новые стартапы
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Об этом сообщает НСН.
Она подчеркнула, что Transport & Mobility («Транспорт и мобильность») — уже 11-й трек «Московского акселератора». Он посвящён поиску перспективных решений в сфере транспорта и мобильности.
Присоединиться к нему могут стартапы и инновационные компании, занимающиеся разработкой решений в области искусственного интеллекта, систем безопасности беспилотников, логистики, обучения и определения эффективности труда.
Авторитетное жюри определит 30 лучших стартапов, которые попадут в акселерационную программу.
Проект реализуется Агентством инноваций Москвы при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.
Как сообщал сайт «Дни.ру», в августе в Москве продлили срок приёма заявок на гранты для инновационных проектов.