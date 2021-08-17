Подмосковье экспортировало продукты в Китай на $119 млн

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Московская область экспортировала продукты в Китай на $119 млн за семь месяцев 2021 года.
Подмосковье экспортировало продукты в Китай на $119 млн
  • ©Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский, экспортируются в основном мясо, соусы, приправы, напитки и кондитерские изделия. В целом поставки выросли на $60,9 млн по сравнению с 2020 годом.

«Московская область сегодня занимает первое место по экспорту мяса в Китай среди других регионов России», — отметил он.

Ранее НСН сообщала, что экспорт офисной мебели и техники из Москвы по итогам января — апреля 2021 года вырос в два раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, составив $64,56 млн.

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