Экономист объяснила разницу в цене драгметаллов

Кандидат экономических наук, доцент департамента мировой экономики и международного бизнеса, заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве России Валерия Минчичова объяснила разницу в цене драгметаллов.

«Золото и серебро — драгоценные металлы. Во время всей истории человечества они выполняли роль чрезвычайных денег, то есть становились мерой стоимости тогда, когда банкноты и монеты свою стоимость теряли», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

Как отметила Минчичова, не всякое золото бывает дороже серебра. К примеру, если проба серебра высокая, а золота — низкая, то цена серебра окажется выше.

В остальных случаях золото дороже серебра по ряду причин, пояснила эксперт. В частности, оно встречается реже, часто добывается в нестабильных регионах, обрабатывать его сложнее.

«Золото прочнее серебра, серебро к тому же более пластичное», — напомнила Минчичова.

По её словам, золото используется в промышленности чаще серебра, то есть спрос на него выше и волатильнее.

«В завершение отмечу, что конкуренцию золоту и серебру сегодня составляют платина и палладий, весьма популярные не только для ювелирного производства, но и для промышленного, например, в автомобильных катализаторах», — заключила эксперт.

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