В МИД России высказались о попытках сорвать проект «Северный поток — 2»

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Глава МИД России Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, высказался о попытках сорвать проект газопровода «Северный поток — 2».
В МИД России высказались о попытках сорвать проект «Северный поток — 2»
  • Reuters

«Я убеждён, что все попытки его подорвать, оспорить, все попытки обставить какими-то условиями его завершение, они обречены на провал. Хотя попытки такие будут», — цитирует ТАСС Лаврова.

Ранее официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре заявил, что в его партии ожидают начало эксплуатации газопровода «Северный поток — 2» до конца текущего года.

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