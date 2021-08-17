В России число несовершеннолетних самозанятых увеличилось вдвое
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Как сообщают «Известия», в начале года несовершеннолетних самозанятых было в два раза меньше — 19,5 тыс.
Годом ранее — в июле 2020-го — показатель превышал 17,5 тыс.
Регионами — лидерами по числу зарегистрированных самозанятых младше 18 лет стали Москва (7,9 тыс. человек), Санкт-Петербург (3,1 тыс.), Московская область (2,7 тыс.), Татарстан (2,3 тыс.) и Краснодарский край (1,8 тыс.).
Кроме того, в список лидеров по этому показателю вошли Новосибирская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области.
Ранее доцент департамента социологии НИУ ВШЭ Денис Стребков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы самозанятости в России.