URA.RU: один из новых городов Сибири могут основать в Минусинской котловине

Один из новых сибирских городов, которые предложил построить в Сибири министр обороны России Сергей Шойгу, может быть основан в районе границы Хакасии и Красноярского края, сообщает URA.RU со ссылкой на высокопоставленный источник.

Как пишет агентство, проект строительства «стартует в 2022 году».

По словам источника, новый город с нуля планируют построить в Минусинской котловине.

«Проектом два года занимались в правительстве России и в регионах. Ещё в 2019 году на Петербургском экономическом форуме Путин поручил правительству России и Российской академии наук проработать вопрос использования Минусинской долины», — сказал собеседник.

При этом в Минфине на запрос агентства ответили, что подобный проект не входит в компетенцию ведомства, а в Минэкономразвития сообщили, что «предложения находятся на стадии обсуждения».

5 августа Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН выступил за строительство в Сибири трёх-пяти крупных научно-промышленных и экономических центров.

Как пояснил министр, это могут быть города с населением «300—500 тыс., лучше — до 1 млн человек», сосредоточенных на определённой сфере деятельности.