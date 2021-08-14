URA.RU: один из новых городов Сибири могут основать в Минусинской котловине
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Как пишет агентство, проект строительства «стартует в 2022 году».
По словам источника, новый город с нуля планируют построить в Минусинской котловине.
«Проектом два года занимались в правительстве России и в регионах. Ещё в 2019 году на Петербургском экономическом форуме Путин поручил правительству России и Российской академии наук проработать вопрос использования Минусинской долины», — сказал собеседник.
При этом в Минфине на запрос агентства ответили, что подобный проект не входит в компетенцию ведомства, а в Минэкономразвития сообщили, что «предложения находятся на стадии обсуждения».
5 августа Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН выступил за строительство в Сибири трёх-пяти крупных научно-промышленных и экономических центров.
Как пояснил министр, это могут быть города с населением «300—500 тыс., лучше — до 1 млн человек», сосредоточенных на определённой сфере деятельности.