Эксперт назвал отрезвлением слова польского журналиста о «предательстве» США и ФРГ

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал слова польского журналиста Анджея Щенсняка, который назвал «предательством союзников» договорённость США и Германии по поводу «Северного потока — 2» — «самого ненавистного газопровода на всём земном шаре».

«Наверное, польское отрезвление. Им мыслилось, что они союзники, а на самом деле они американский инструмент. Всё это всем было понятно, кроме них самих, у них были такие иллюзии, что они якобы какой-то союзник, кто-то с ними советуется, или кому-то интересно их мнение, на самом деле американцам они нужны были как инструмент, их использовали. Когда необходимость отпала, этот инструмент убрали в сарай и всё», — заявил Оленченко.

По его словам, для тех, кто «профессионально занимается» политикой, никаких новых моментов нет.

«А вот для этого человека, который, наверное, находился в состоянии какой-то иллюзии, то, что американцы повели себя, как они обычно ведут себя со всеми. То есть делают так, как им выгодно, делают тогда, когда им выгодно, делают то, что им выгодно, поэтому всё закономерно», — считает Оленченко.

Ранее польский журналист, эксперт по энергетике Анджей Щенсняк назвал «предательством союзников» договорённость США и Германии по поводу завершения строительства «Северного потока — 2» — «самого ненавистного газопровода на всём земном шаре».

Как заявил специалист в своей статье для Myśl Polska, Польше каждый день твердили, что страна выступает «Давидом, сражающимся с Голиафом», сопротивляясь реализации проекта.