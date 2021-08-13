Аналитик прокомментировал высказывание депутата Рады о «Северном потоке — 2»

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление украинского депутата Олега Волошина, который отметил, что на стадии, когда строительство завершено на 96%, пытаться блокировать «Северный поток — 2» Вашингтону можно только путём «колоссального разрыва с Германией».

Эксперт отметил, что США невыгодно портить отношения с Германией и помешать достройке газопровода они уже не смогут, но при этом, по его мнению, американцы будут искать способы помешать вводу проекта в эксплуатацию.

Юшков подчеркнул, что, когда Джо Байден пришёл к власти в США, все ожидали, что он начнёт «яростно атаковать» «Северный поток — 2», но, как объяснил эксперт, американский лидер «довольно рационально» оценил ситуацию.

«Проект фактически закончен, то есть осталось проложить несколько километров... Было понятно, что когда сделаны уже все инвестиции, когда построена большая часть газопровода, то вводить против него санкции — это довольно странно. Во-первых, это ударит по инвестициям европейских компаний... Во-вторых, санкции против российской стороны внутри проекта и так приняты были ещё в декабре 2019 года: ещё при Трампе запрещается строительство и запрещается финансирование», — добавил аналитик.

При этом, как отметил специалист, санкции и ограничения «не сработали».

«Можно, конечно, ввести запрет на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию, но эти санкции будут не против российских компаний, не против России, а против Германии, потому что именно немецкий орган государственной власти, регулятор, выдаёт разрешение на ввод в эксплуатацию, поэтому единственное, что оставалось американцам, — это ввести санкции против своего основного партнёра в Европе, Германии. И Байден выбрал хорошие отношения с европейцами, но тем не менее США не отказывались от противодействия «Северному потоку — 2» в принципе, они просто будут искать некие лазейки — не для того, чтобы остановить строительство, а для того, чтобы уже ограничивать либо полностью запретить эксплуатацию», — пояснил собеседник RT.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Олег Волошин отметил, что на стадии, когда строительство завершено на 96%, пытаться блокировать «Северный поток — 2» Вашингтону можно только путём «колоссального разрыва с Германией».