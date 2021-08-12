Эксперт по фондовому рынку прокомментировал динамику курса рубля

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер прокомментировал динамику курса рубля.

«Да, рубль самоотверженно сопротивлялся распродажам нефтяных фьючерсов, когда котировки Brent за месяц падали на 14%. И укреплялся. Да, ЦБ резко поднял стоимость фондирования до 6,5%, тем самым обеспечив стабильность нацвалюте», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в настоящее время выросла вероятность монетарного ужесточения, исходящая от глобальных Центробанков, прежде всего от ФРС США.

Как прогнозирует Зельцер, на таком фоне валюты развивающихся экономик могут ослабнуть, даже несмотря на внутренний страновой позитив от высоких ставок и полное восстановление внешнеторговой деятельности.

«Что касается российской валюты, то преградой для пары USD/RUB выступает всё тот же значимый уровень в 74,5. А евровалюта может и не оказать сильного давления на рубль, поскольку сама ощущает напор доллара. Пара EUR/USD торгуется в области весенних минимумов 2021 года (1,17) на волне возвращения мирового спроса в американскую валюту», — добавил эксперт.

Ранее доцент кафедры национальной экономики ЭМИТ РАНХиГС при президенте России Владимир Трегубов в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказал, какие факторы поддержат курс рубля в августе.