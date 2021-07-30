Экономист рассказал, какие факторы поддержат курс рубля в августе

Доцент кафедры национальной экономики ЭМИТ РАНХиГС при президенте России Владимир Трегубов рассказал, какие факторы поддержат курс рубля в августе.

«Курс российской валюты в течение следующего месяца будут поддерживать такие факторы, как продажа выручки компаниями-экспортёрами, относительно высокие и стабильные цены на нефть», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, поддержку также могут оказать ситуация с реализацией «Северного потока — 2» и начало формального диалога с США на уровне экспертов после встречи лидеров двух государств.

Как отметил Трегубов, в этом направлении будет действовать и ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ.

«К числу положительных для российской валюты факторов стоит отнести завершившиеся успехом переговоры ОПЕК+, позволившие найти компромисс между позицией ОАЭ и остальных членов картеля», — добавил эксперт.

Ранее доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.