США ведут консультации с ОПЕК по увеличению добычи нефти

Короткая ссылка
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США ведут консультации с ОПЕК по увеличению добычи нефти.
США ведут консультации с ОПЕК по увеличению добычи нефти
  • Reuters

«Я бы сказала, что это просто взаимодействие, которое происходит на протяжении пары последних дней, оно ещё продолжается», — цитирует её ТАСС.

Таким образом Псаки ответила на вопрос о сообщениях СМИ о контактах Вашингтона с организацией с целью увеличить добычу нефти для сдерживания цен.

«Это должно быть долгосрочным взаимодействием, последовательным долгосрочным взаимодействием, поскольку мы работаем над устранением препятствующего конкуренции поведения не только в Соединённых Штатах, но и на мировом рынке, а также предпринимаем шаги, которые мы считаем разумными, для снижения цен на бензин для американской общественности», — добавила она.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что возвращение России к допандемическому уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить