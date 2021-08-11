Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США ведут консультации с ОПЕК по увеличению добычи нефти.

«Я бы сказала, что это просто взаимодействие, которое происходит на протяжении пары последних дней, оно ещё продолжается», — цитирует её ТАСС.

Таким образом Псаки ответила на вопрос о сообщениях СМИ о контактах Вашингтона с организацией с целью увеличить добычу нефти для сдерживания цен.

«Это должно быть долгосрочным взаимодействием, последовательным долгосрочным взаимодействием, поскольку мы работаем над устранением препятствующего конкуренции поведения не только в Соединённых Штатах, но и на мировом рынке, а также предпринимаем шаги, которые мы считаем разумными, для снижения цен на бензин для американской общественности», — добавила она.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что возвращение России к допандемическому уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.