Эксперт оценил перспективы России вернуться к прежним объёмам нефтедобычи

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович рассказал, что возвращение России к допандемическому уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.
Эксперт оценил перспективы России вернуться к прежним объёмам нефтедобычи
  • © REUTERS/Stringer

Встреча министров энергетики стран ОПЕК+, прошедшая 18 июля, завершилась продлением действующего соглашения до 2022 года включительно. Согласно данным из коммюнике, страны участники соглашения запланировали полностью восстановить добычу нефти на докризисном уровне к сентябрю 2022 года, вернув на рынок плавными темпами 5,8 млн баррелей в сутки за предстоящие 12 месяцев.

Совместное регулирование добычи нефти спровоцирует её рост после текущего года, отметил Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

«Сделка ОПЕК+ для российской стороны стала не просто предлогом для вынужденного сокращения нефтедобычи и потерей какого-то рынка с негативными последствиями, наоборот — наиболее сложным для России может оказаться период восстановления прежних объёмов из-за особенностей географии, климата, технической организации процесса. Прежде всего это связано с тем, что отечественным компаниям приходится глушить скважины. На фоне этого возникает вопрос: можно ли быстро восстановить теперь их работу и возможно ли в принципе? Я очень надеюсь, что да», — прокомментировал эксперт.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал решение стран ОПЕК+ утвердить новые базовые уровни добычи нефти.

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