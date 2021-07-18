Эксперт назвал компромиссным решение стран ОПЕК+ по добыче нефти

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT решение стран ОПЕК+ утвердить новые базовые уровни добычи нефти.

«Мы видим, что здесь довольно компромиссное решение в плане увеличения объёмов добычи нефти. То есть это темп небольшой по увеличению объёмов производства, и он позволит, с одной стороны, сохранить довольно высокие цены на нефть, с другой стороны, всё равно мы видим, что страны подтвердили, что намерены возвращать свои объёмы на доковидный уровень», — пояснил Юшков.

Также аналитик отметил, что если ситуация потребует увеличения добычи, то параметры сделки могут быть изменены.

«Да, увеличиваем, но небольшими темпами, что, в общем-то, всех в целом устраивает. Важно учитывать, что ОПЕК+ всегда была сиюминутной сделкой: если потребление будет возрастать высокими темпами, тогда участники ОПЕК+ увеличат и добычу больше, чем они договорились сейчас. Они будут активно мониторить рынок, и, если нужно будет, параметры сделки будут изменены», — заключил собеседник RT.

18 июля страны ОПЕК+ договорились увеличивать добычу на 400 тыс. б/с до тех пор, пока не вернут на рынок 5,8 млн б/с, а также продлили сделку до конца 2022 года.

Новое решение ОПЕК+ позволит России получить в бюджет дополнительно 400 млрд рублей дохода в 2021—2022 годах, отметил российский вице-премьер Александр Новак.