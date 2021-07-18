Новак сообщил о выгодности нового решения ОПЕК+ для бюджета России

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Новое решение ОПЕК+ позволит России получить в бюджет дополнительно 400 млрд рублей дохода в 2021—2022 годах. Об этом сообщил российский вице-премьер Александр Новак в интервью «Россия 24».
Новак сообщил о выгодности нового решения ОПЕК+ для бюджета России
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«При цене в среднем $60 за баррель доходы бюджета составят дополнительно более 400 млрд рублей. Это позитивный момент, потому что это восстановление инвестиционной активности, в том числе для нашей нефтяной отрасли. Это дополнительные заказы для промышленности, дополнительные доходы субъектов Российской Федерации», — сказал Новак.

Он объяснил, что решение увеличить добычу было принято в том числе из-за дефицита нефти и нефтепродуктов.

18 июля страны ОПЕК+ договорились увеличивать добычу на 400 тыс. б/с до тех пор, пока не вернут на рынок 5,8 млн б/с, а также продлили сделку до конца 2022 года.

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