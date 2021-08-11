Эксперт рассказал об АЭС «Аккую» в Турции

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Заместитель председателя совета директоров АО «Аккую Нуклеар» Антон Дедусенко рассказал об АЭС «Аккую» в Турции.
Эксперт рассказал об АЭС «Аккую» в Турции
  • © АЭС « Аккую»

«На сегодняшний день на площадке строительства работают более 12 тыс. человек, около 20% из этого числа составляют российские специалисты. К строительному персоналу предъявляются вполне классические требования по направлению деятельности, при этом для работы на ключевых позициях обязательным условием является опыт по сооружению объектов ядерной инфраструктуры», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, задействована техника разных стран, к примеру используются буровые установки изыскателей на базе российских автомобилей марок КамАЗ и «Урал». Также есть дорожно-строительная техника производства Германии, Японии, Кореи, Великобритании, США.

«Многие строительные работы выполняются турецкими подрядчиками, они применяют турецкую технику и оборудование. В акватории моря работают суда: малые буксиры, баржи, также произведённые в Турции, но при этом используется и плавучий кран из Нидерландов», — сообщил Дедусенко.

В марте президент России Владимир Путин поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с началом строительства третьего блока АЭС «Аккую», главы государств дали старт началу заливки бетона в основание третьего энергоблока.

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