Товарооборот Нижегородской области вырос на 22% за первое полугодие

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Товарооборот Нижегородской области в первые шесть месяцев 2021 года составил около $4,3 млрд. Объём экспортно-импортных поставок вырос на 22%.
Товарооборот Нижегородской области вырос на 22% за первое полугодие
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

«По итогам января — июня этого года нижегородский экспорт вырос на 26% и почти достиг $2,7 млрд, на его долю пришлось 63% всех внешнеторговых операций. Особенно важно, что мы также фиксируем увеличение объёмов несырьевого неэнергетического экспорта на 43%. К настоящему моменту он составляет уже $2 млрд», — сказал глава региона.

По его словам, предприятия сотрудничали с компаниями из 134 стран. Среди ключевых внешнеэкономических партнёров — Белоруссия, Китай, Нидерланды, Бангладеш и Германия.

«Наряду с экспортом увеличился и импорт — на 16%, он составил $1,6 млрд», — отметил Никитин.

Как рассказали в областном Департаменте внешних связей, регион снова вошёл в двадцатку ведущих субъектов России по объёму внешнеторгового оборота, заняв 18-е место.

Ранее НСН сообщала, что экспорт офисной мебели и техники из Москвы по итогам января — апреля 2021 года вырос в два раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, составив $64,56 млн.

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