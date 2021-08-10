Аналитик Бодрова рассказала о причинах стабильности курса рубля

Старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова рассказала о причинах стабильности курса рубля.

В беседе с «Российской газетой» она заявила, что каждый месяц Минфин России проводит покупки валюты, которая позже идёт в состав ФНБ, согласно бюджетному правилу.

«Однако в новом отчётном периоде, который стартовал 6 августа, Минфин выкупает валюты на 14,4 млрд рублей ежедневно. Это значительно больше, чем он приобретал месяцем ранее», — отметила эксперт.

По её словам, больший объём приобретений валюты снижает волатильность рубля.

«На фоне действий Минфина мы вряд ли увидим серьёзную курсовую качку в рублёвых парах до 6 сентября. Это значит, что доллар сможет оставаться в привычных нам рамках 72—75 рублей, евро — в границах 86—88 рублей», — считает Бодрова.

Ранее доцент кафедры национальной экономики ЭМИТ РАНХиГС при президенте России Владимир Трегубов в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказал, какие факторы поддержат курс рубля в августе.