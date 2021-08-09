Экспорт кондитерских изделий из Москвы вырос на 45% с начала года

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Экспорт кондитерских изделий из Москвы вырос на 45% за первые пять месяцев 2021 года — до $86,15 млн.
Экспорт кондитерских изделий из Москвы вырос на 45% с начала года
  • Pixabay

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Экспорт московских кондитерских изделий продолжает устойчиво расти. За первые пять месяцев этого года сумма поставок составила $86,15 млн, что на 45% превышает показатель аналогичного периода прошлого года в размере $59,4 млн и на 57,2% больше, чем в январе — мае 2019 года, когда экспорт таких изделий составил $54,81 млн», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, столичные производители кондитерских изделий в основном поставляют свою продукции на рынки ближнего зарубежья, но экспорт сладостей растёт и в страны дальнего зарубежья. Так, экспорт в ЕС и Северную Америку составил $8,61 млн, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2020-го, и на 3% выше показателя 2019-го.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что столичный экспорт медицинского оборудования вырос в 2,1 раза за первые пять месяцев 2021 года и составил $22,34 млн (аналогичный показатель 2020-го — $10,33 млн).

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