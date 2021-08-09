Власти Москвы рассказали об экспорте в страны Восточной Европы

Экспорт московских производителей в страны Восточной Европы составил $1,49 млрд за первые пять месяцев 2021 года.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В январе — мае 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны Восточной Европы составил $1,49 млрд, что на 135,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 130,8% больше, чем в 2019-м», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, более 95% поставок приходится на промышленные товары.

Во время пандемии в Восточной Европе, как и во всём мире, вырос спрос на фармацевтические препараты.

«В ключевых покупателях столичной фармацевтики находится Молдавия. По итогам 2020 года экспорт таких товаров в страну составил $8,84 млн. Это на 42,3% больше, чем в 2019 году, когда экспорт был равен $6,21 млн», — отметил, со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, среди покупателей столичной иммунологической продукции для розничной торговли — Латвия. По итогам прошлого года объём экспорта составил $6,16 млн (+30,5% по сравнению с показателем 2019-го).

Ранее НСН сообщала, что экспорт офисной мебели и техники из Москвы по итогам января — апреля 2021 года вырос в два раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, составив $64,56 млн.