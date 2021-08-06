В Ростовской области подключили к газоснабжению ещё два отдалённых населённых пункта — хутора Сухой и Наумовский.

Об этом сообщает НТВ.

Проложено более 30 км подводящих и столько же распределительных газопроводов. В результате появилась возможность для подключения свыше 600 домов.

На данный момент уровень газификации региона превышает 88%. В ближайшие четыре года ожидается подключение ещё более 200 населённых пунктов.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали о планах по газификации региона.