В Ростовской области подключили к газоснабжению ещё два отдалённых населённых пункта

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В Ростовской области подключили к газоснабжению ещё два отдалённых населённых пункта — хутора Сухой и Наумовский.
В Ростовской области подключили к газоснабжению ещё два отдалённых населённых пункта
  • © РИА Новости / Александр Кондратюк

Об этом сообщает НТВ.

Проложено более 30 км подводящих и столько же распределительных газопроводов. В результате появилась возможность для подключения свыше 600 домов.

На данный момент уровень газификации региона превышает 88%. В ближайшие четыре года ожидается подключение ещё более 200 населённых пунктов.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали о планах по газификации региона.

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