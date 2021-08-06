В Ростовской области подключили к газоснабжению ещё два отдалённых населённых пункта
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Об этом сообщает НТВ.
Проложено более 30 км подводящих и столько же распределительных газопроводов. В результате появилась возможность для подключения свыше 600 домов.
На данный момент уровень газификации региона превышает 88%. В ближайшие четыре года ожидается подключение ещё более 200 населённых пунктов.
Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали о планах по газификации региона.