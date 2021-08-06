Столичный экспорт медоборудования вырос в 2,1 раза

Столичный экспорт медицинского оборудования вырос в 2,1 раза за первые пять месяцев 2021 года и составил $22,34 млн (аналогичный показатель 2020 года — $10,33 млн).

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«За первые пять месяцев этого года Москва показала рекордные результаты экспорта медицинского оборудования по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, в лидерах оказалась терапевтическая дыхательная аппаратура. Такого оборудования поставлено на $4,77 млн.

Также экспортировались компьютерные томографы, устройства для механотерапии, медицинская рентгеновская аппаратура.

Поставки проходили в 81 страну, лидер по закупкам — Казахстан.

Ранее НСН сообщала, что экспорт офисной мебели и техники из Москвы по итогам января — апреля 2021 года вырос в два раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, составив $64,56 млн.