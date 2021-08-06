Предприятия Подмосковья произвели около 370 тысяч тонн молока с начала года

Предприятия Московской области произвели около 370 тыс. т молока с начала 2021 года, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Валовое производство молока в хозяйствах Подмосковья на сегодняшний день составляет более 369 тыс. т. Прирост относительно прошлого года — 3%», — сказал Воскресенский.

Лидируют в этом отношении Коломна, Сергиев Посад и Луховицы.

Министр также отметил, что поголовье коров в сельскохозяйственных организациях с начала года выросло на 3,4% и достигло 87 тыс.

Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что 50 бизнес-планов разработали для начинающих фермеров региона.