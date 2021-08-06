Предприятия Подмосковья произвели около 370 тысяч тонн молока с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Валовое производство молока в хозяйствах Подмосковья на сегодняшний день составляет более 369 тыс. т. Прирост относительно прошлого года — 3%», — сказал Воскресенский.
Лидируют в этом отношении Коломна, Сергиев Посад и Луховицы.
Министр также отметил, что поголовье коров в сельскохозяйственных организациях с начала года выросло на 3,4% и достигло 87 тыс.
Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что 50 бизнес-планов разработали для начинающих фермеров региона.