ТАСС: цена на газ в Европе обновила рекорд на фоне аварии в ЯНАО

Цены на газ в Европе обновили рекорд в пятницу, 6 августа.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные ICE, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах превысила отметку $540 за тыс. куб. м.

На пике сегодняшних торгов цена фьючерса на газ вплотную подбиралась к $545 за 1 тыс. куб. м.

Ранее стало известно, что Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору создала комиссию по расследованию причин аварии на ГПЗ «Газпрома» в Уренгое.

Как пишет Life.ru, завод, о котором идёт речь, является крупнейшим промышленно–организованным предприятием нефтеперерабатывающего профиля и основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в ЯНАО.

Завод выпускает более 10 видов товарной продукции, в том числе дизельное топливо, авиационное топливо, автомобильный пропан и другое.