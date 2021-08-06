ТАСС: цена на газ в Европе обновила рекорд на фоне аварии в ЯНАО

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Цены на газ в Европе обновили рекорд в пятницу, 6 августа.
ТАСС: цена на газ в Европе обновила рекорд на фоне аварии в ЯНАО
  • Reuters

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные ICE, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах превысила отметку $540 за тыс. куб. м.

На пике сегодняшних торгов цена фьючерса на газ вплотную подбиралась к $545 за 1 тыс. куб. м.

Ранее стало известно, что Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору создала комиссию по расследованию причин аварии на ГПЗ «Газпрома» в Уренгое.

Как пишет Life.ru, завод, о котором идёт речь, является крупнейшим промышленно–организованным предприятием нефтеперерабатывающего профиля и основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в ЯНАО.

Завод выпускает более 10 видов товарной продукции, в том числе дизельное топливо, авиационное топливо, автомобильный пропан и другое.

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