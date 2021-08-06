Глава ВТБ прокомментировал возможность отключения России от SWIFT

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Отключение России от SWIFT произойдёт только в том случае, если европейские правительства решат принять столь жесткие меры против страны, высказал мнение глава ВТБ Андрей Костин в интервью изданию Handelsblatt.
Глава ВТБ прокомментировал возможность отключения России от SWIFT
  • Reuters

«Я не думаю, что это когда-либо произойдёт, если только европейские правительства не захотят принять столь жёсткие меры против России. Но пока таких планов нет даже у США. Они предпочли бы отрезать нас от долларовой системы и ввести вторичные санкции против европейских банков, чтобы помешать им работать с нами», — цитирует ТАСС Костина.

Ранее лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что отключение России от платёжной системы SWIFT могло бы нанести ущерб экономике Европы.

По его словам, создание в России своей системы передачи финансовых сообщений говорит о поиске новых путей для государства.

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