ЦБ отозвал лицензию у КС Банка

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Центробанк отозвал лицензию у акционерного общества «КС Банк» из Саранска. Об этом сообщается на сайте регулятора.
ЦБ отозвал лицензию у КС Банка
  • РИА Новости

«Банк России приказом от 6 августа №ОД-1649 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «КС БАНК» АО «КС БАНК», — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение принято в связи с нарушением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

В ЦБ заявили, что по величине активов КС Банк занимал 176-е место в российской банковской системе.

Ранее стало известно, что Центробанк России с 23 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской НКО «Русское финансовое общество».

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