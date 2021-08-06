ЦБ отозвал лицензию у КС Банка

Центробанк отозвал лицензию у акционерного общества «КС Банк» из Саранска. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России приказом от 6 августа №ОД-1649 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «КС БАНК» АО «КС БАНК», — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение принято в связи с нарушением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

В ЦБ заявили, что по величине активов КС Банк занимал 176-е место в российской банковской системе.

Ранее стало известно, что Центробанк России с 23 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской НКО «Русское финансовое общество».