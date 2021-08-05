В ЦБ назвали объём международных резервов России

В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 30 июля составляют $599,6 млрд.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Международные резервы по состоянию на 30 июля составили $599,6 млрд, увеличившись за неделю на $5,1 млрд, или на 0,9%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что увеличение объёмов международных резервов произошло преимущественно в результате положительной переоценки и операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Ранее в ЦБ России заявили, что в II квартале 2021 года отечественная экономика вернулась к докризисному уровню.