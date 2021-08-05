Экономист прокомментировал ситуацию с ценой на нефть Brent

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Полина Полетаева
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что цена нефти марки Brent опустилась ниже $70 за баррель впервые с 21 июля.
Экономист прокомментировал ситуацию с ценой на нефть Brent
  • Reuters

«Не только я, но и все рынки связывают это с вспышкой коронавируса в Китае. Рынкам стало это известно где-то с понедельника, и с этого времени цена и падала. Финансовыми аналитиками делается такой вывод: «Раз пошёл карантин, пусть и не такой сильной степени жёсткости, но тем не менее ограничивающий поездки граждан, раз ограничены транспортные перевозки, то это означает, что это приведёт к некой приостановки экономики и деловой активности». Стало быть, спрос на нефть будет снижаться», — сказал аналитик.

Он отметил, что «вся эта история может быть достаточно короткой».

«Всё будет зависеть от того, как дальше будут развиваться события в Китае. Какого-то сильно критического влияния это может и не оказать, но август будет довольно сложный», — считает собеседник RT.

Масленников добавил, что хоть глобальная экономика и восстанавливается довольно быстрыми темпами, «все эти эпидемические вещи» начинают вселять нервозность в рынки».

«Старые прогнозы приходится пересматривать. Всё это влияет на основные котировки. И рисков становится больше. Например, вчерашняя новость ВОЗ о моратории на ревакцинацию рынками осталась явно непонятой», — заключил он.

Ранее стало известно, что цена нефти Brent опустилась ниже $70 за баррель.

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