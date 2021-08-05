Цена нефти Brent опустилась ниже $70 за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $70 за баррель впервые с 21 июля.

Как сообщает ТАСС, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на 09:46 мск опустилась до $69,97 за баррель.

К 09:56 она вновь поднялась до $70,16 за баррель.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что возвращение страны к допандемическому уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.