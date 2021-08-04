Экспорт офисной мебели и техники из Москвы вырос в два раза в январе — апреле

Экспорт офисной мебели и техники из Москвы по итогам января — апреля 2021 года вырос в два раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, составив $64,56 млн.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Основную долю заняли поставки офисной техники, которые достигли $56,41 млн — это на 101% больше, чем в январе — апреле 2020 года», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Столица расширила список стран — импортёров оргтехники до 60 (против 50 в прошлом году). Основной покупатель — Белоруссия, которая закупила таких товаров на $10,88 млн. Далее следуют Казахстан и Нидерланды.

Экспорт офисной мебели составил $8,15 млн (+56,3%). По данным центра «Моспром», наибольший объём таких товаров поставлен в страны ближнего зарубежья, основная часть — в Казахстан.

Ранее ФАН сообщало, что резиденты технополиса «Москва» экспортировали продукции на 1,2 млрд рублей в 2020 году.