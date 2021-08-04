Финансовый эксперт прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Финансовый эксперт Дмитрий Чечулин прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Финансовый эксперт прокомментировал ситуацию на валютном рынке
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Если понижательное движение в нефти не заведёт котировки ниже $70 за баррель по Brent в ближайшее время, то восходящий тренд по нефти сохранится. И активность нерезидентов на рынке облигаций РФ, продолжение интереса к развивающимся рынкам в глобальном масштабе и налоговый период могут обеспечить рублю лучший август за последние несколько лет», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, скорее всего колебания в паре USD/RUB в августе будут находиться в диапазоне 72 — 74.

Вместе с тем, отметил Чечулин, ближе к концу месяца при наступлении периода налоговых платежей экспортёрами не исключено снижение до минимумов июня 71,51 и ниже.

«Что касается евро, то до конца августа, возможно, он опустится ниже 86 рублей», — добавил эксперт.

Ранее доцент кафедры национальной экономики ЭМИТ РАНХиГС при президенте России Владимир Трегубов в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказал, какие факторы поддержат курс рубля в августе.

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