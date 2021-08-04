РБК: кабмин создаст группы «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу»
- РИА Новости
Об этом информирует РБК со ссылкой на близкий к правительству источник и федерального чиновника, который участвует в этой работе.
Как сообщает издание, куратором групп станет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Близкий к правительству источник заявил, что «стоит задача определить риски и возможности глобального энергоперехода для российской экономики, оценить сценарии по всем развилкам и выработать оптимальный».
По его словам, «важно обеспечить сбор достоверных данных, координацию ведомств, организаций и экспертов».
Ранее сообщалось, что правительство России утвердило цели и основные направления зелёного финансирования.
Как передавал «Янтарный край», 29 июля в индустриальном парке «Черняховск» заложили первый камень в промышленный комплекс.
В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о планах пересмотреть и адаптировать энергетическое законодательство ЕС для новых климатических целей.