Аналитик прокомментировал публикацию о «наказании» для Украины после строительства СП-2

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал в беседе с RT публикацию для журнала National Interest, в которой говорится, что после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» Россия сможет «наказать» Украину.

По словам Фролова, подобные публикации появляются, потому что тема является горячей и обсуждаемой, но при этом тезисы, содержащиеся в статье, можно расценить как «набившие оскомину штампы, которые приняты в западном дискурсе в отношении «Северного потока — 2».

«Мы живём в условиях рыночной экономики, где святым Граалем является конкуренция... Практически все люди, которые критикуют «Северный поток — 2», являются одновременно сторонниками этой рыночной модели... Они все выступают за конкуренцию до тех пор, пока это не касается лично их в негативном ключе либо каких-то их сторонников. Если в ходе честной конкуренции такие направления поставок, как украинский маршрут или польский маршрут, оказываются менее выгодными поставщику энергоресурсов, то кто виноват?» — добавил специалист.

Кроме того, он отметил, что маршрут, например, через Украину более протяжённый и менее экологичный, поскольку там стоит старое и менее энергоэффективное оборудование.

«Это голые факты, которые можно составить в табличку в виде цифр. Пожалуйста, берите, улучшайте и конкурируйте», — рассказал собеседник RT.

Специалист также осудил предположение автора о том, что Европа остаётся «сильно зависимой» от российского газа.

«Сколько бы газопроводов мы ни построили, мы будем поставлять столько газа, сколько Европа будет готова купить... Поэтому строительство ещё одного газопровода лишь увеличивает надёжность поставок, но не приводит к изменению объёма газа. Её (Европы. — RT) потребности лежат в основе объёма поставок. Этот тезис (о «зависимости» Европы. — RT) является не только неверным по сути, он является ещё и крайне инфантильным... С другой стороны, это позволяет объяснить ряд происходящих событий и телодвижений западных политиков», — заключил Фролов.

Ранее обозреватель Джон Рюль в статье для журнала National Interest заявил, что после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» Россия сможет «наказать» Украину.

Рюль отметил, что из-за строительства «Северного потока — 2» Европа остаётся «сильно зависимой» от российского газа.

По его словам, новый газопровод также ставит под угрозу экономическую, энергетическую и национальную безопасность стран Центральной и Восточной Европы, в частности Украины и Польши.