NI: Россия «накажет» Украину после строительства «Северного потока — 2»

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После завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» Россия сможет «наказать» Украину. Об этом в статье для журнала National Interest пишет обозреватель Джон Рюль.

Рюль отметил, что из-за строительства «Северного потока — 2» Европа остаётся «сильно зависимой» от российского газа.

По его словам, новый газопровод также ставит под угрозу экономическую, энергетическую и национальную безопасность Центральной и Восточной Европы, в частности, Украины и Польши.

«Поскольку Россия скоро сможет наказать Украину, ограничивая транзит газа через неё и тем самым не задевая интересы своих важных западноевропейских клиентов, желание ЕС выступать в качестве посредника поубавится», — написал Рюль.

Как подчёркивается, в связи с будущим значительным сокращением транзита российского газа Киев рискует не только экономическим потерями, но и лишением себя доступа к жизненно важному источнику энергии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о продлении транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года должно приниматься на основании экономической рентабельности

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