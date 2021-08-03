ЦБ начинает подготовку к продаже акций банка «Открытие»

Центробанк начинает подготовку к продаже акций банка «Открытие» на организованных торгах. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России, реализуя стратегию выхода из капитала публичного акционерного общества «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», начинает подготовку к продаже акций на организованных торгах», — говорится в сообщении.

Как отмечается, одновременно рассматривается альтернативный способ продажи стратегическому инвестору.

ЦБ будет принимать заявки заинтересованных лиц с 11 по 22 октября 2021 года.

В феврале глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов в беседе с RT оценил ситуацию в экономике и финансовом секторе.