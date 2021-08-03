В Москве продлили срок приёма заявок на гранты для инновационных проектов

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Подать заявку на получение грантовой помощи для реализации инновационных проектов предприниматели смогут до 1 ноября 2021 года.
В Москве продлили срок приёма заявок на гранты для инновационных проектов
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру».

Победители отбора в течение трёх лет смогут получить поддержку в размере до 600 млн рублей от производственных затрат.

По словам руководителя столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, с помощью этого гранта инновационные компании смогут запустить новые продукты, создать или модернизировать производство, получить новые технологии.

«Для многих такая финансовая поддержка позволит сделать рывок в развитии и выйти на качественно новый уровень. Мы видим большую заинтересованность компаний, поэтому было принято решение продлить заявочную кампанию», — сказал он.

Ранее НСН проинформировала, что в мае состоялся приём заявок на конкурс грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций.

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