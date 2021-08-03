Кудрин назвал субсидии альтернативой регулированию цен в России

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Глава счётной палаты России Алексей Кудрин считает, что целевые субсидии населению на покупку определённых товаров могут стать альтернативой тем административным ограничениям на рост цен, к которым прибегает правительство.
Кудрин назвал субсидии альтернативой регулированию цен в России
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Об этом он сказал в интервью РБК.

Кудрин рассказал, что речь идёт о субсидиях для особо нуждающихся категорий граждан.

Он отметил, что относится к государственным мерам по регулированию цен настороженно.

«Когда возникает шок или пик негативного явления, это возможно и разумно. Но действие таких мер в течение трёх, четырёх месяцев уже чревато другими дисбалансами», — предупредил глава Счётной палаты.

Также Кудрин рассказал, что правительство работает над мерами социальной поддержки, которые смогут вдвое снизить уровень бедности в России.

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