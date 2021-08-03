Кудрин назвал субсидии альтернативой регулированию цен в России
- РИА Новости
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Об этом он сказал в интервью РБК.
Кудрин рассказал, что речь идёт о субсидиях для особо нуждающихся категорий граждан.
Он отметил, что относится к государственным мерам по регулированию цен настороженно.
«Когда возникает шок или пик негативного явления, это возможно и разумно. Но действие таких мер в течение трёх, четырёх месяцев уже чревато другими дисбалансами», — предупредил глава Счётной палаты.
Также Кудрин рассказал, что правительство работает над мерами социальной поддержки, которые смогут вдвое снизить уровень бедности в России.