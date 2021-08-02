Законодатели США и ряда стран Европы выступили против «Северного потока — 2»

Председатели комитетов по иностранным делам парламентов США и ряда стран Европы выступили против достигнутых между Берлином и Вашингтоном договорённостей по «Северному потоку — 2».

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы... с сожалением отмечаем недавнее решение Соединённых Штатов и Германии по «Северному потоку — 2»... Мы считаем «Северный поток — 2» геополитическим проектом, направленным на расширение влияния России на Европу путём доминирования на энергетическом рынке», — говорится в совместном заявлении законодателей.

Они полагают, что завершение строительства проекта представляет угрозу для национальной безопасности США и целого ряда стран — членов ЕС и ослабит Украину.

Политики призвали НАТО усилить сдерживание России, уделив особое внимание восточному флангу от Балтийского до Чёрного моря, и усилить санкции против Москвы.

Заявление подписали председатель сенатского комитета по иностранным делам конгресса США, а также его коллеги из парламентов Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Польши, Чехии, Великобритании и Ирландии.

Президент США Джо Байден ранее признал, что строительство газопровода близится к завершению и введение санкций против проекта станет контрпродуктивным для отношений с Европой.

В конце июля замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты достигли договорённости с Германией по «Северному потоку — 2».