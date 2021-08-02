В Ставропольском крае рассказали о темпах сбора урожая

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В Ставропольском крае к настоящему времени собрали урожай на 96% площади.
В Ставропольском крае рассказали о темпах сбора урожая
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на управление пресс-службы губернатора.

Средняя урожайность оценивается в 38 центнеров на гектар. Всего получено 8,2 млн тонн зерна.

Работы продолжаются на шести территориях. Жатва должна завершиться на этой неделе.

Также проводится уборка урожая овощей открытого грунта — картофеля, лука, моркови, свёклы. Пока собрано около 10 тыс. тонн овощей.

За год урожайность в регионе выросла на 15%.

Ранее ОТР сообщало, что в Ростовской области качество зерновых проверяют мобильные лаборатории.

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