В Ставропольском крае рассказали о темпах сбора урожая

В Ставропольском крае к настоящему времени собрали урожай на 96% площади.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на управление пресс-службы губернатора.

Средняя урожайность оценивается в 38 центнеров на гектар. Всего получено 8,2 млн тонн зерна.

Работы продолжаются на шести территориях. Жатва должна завершиться на этой неделе.

Также проводится уборка урожая овощей открытого грунта — картофеля, лука, моркови, свёклы. Пока собрано около 10 тыс. тонн овощей.

За год урожайность в регионе выросла на 15%.

Ранее ОТР сообщало, что в Ростовской области качество зерновых проверяют мобильные лаборатории.