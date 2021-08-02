В Ставропольском крае рассказали о темпах сбора урожая
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на управление пресс-службы губернатора.
Средняя урожайность оценивается в 38 центнеров на гектар. Всего получено 8,2 млн тонн зерна.
Работы продолжаются на шести территориях. Жатва должна завершиться на этой неделе.
Также проводится уборка урожая овощей открытого грунта — картофеля, лука, моркови, свёклы. Пока собрано около 10 тыс. тонн овощей.
За год урожайность в регионе выросла на 15%.
Ранее ОТР сообщало, что в Ростовской области качество зерновых проверяют мобильные лаборатории.