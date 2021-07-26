В Ростовской области качество зерновых проверяют мобильные лаборатории

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По Ростовской области начали курсировать передвижные лаборатории для анализа качества зерна нового урожая. Специалисты берут пробы и выдают результаты прямо в поле или на зернохранилищах.
В Ростовской области качество зерновых проверяют мобильные лаборатории
  • © РИА Новости

Как передаёт ОТР, лаборатории отправились в два района области — Матвеево-Курганский и Зерноградский, где убрана почти половина урожая. По количеству собранного зерна можно получить полное представление о «видах на урожай» 2021 года уже сегодня.

Мобильная лаборатория за час работы выдаёт результаты примерно по 20 параметрам. Аграрии получают заверенный результат с присвоением класса качества.

Пока лаборатории работают в тестовом режиме.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жары на урожай в 2021 году.

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