В Ростовской области качество зерновых проверяют мобильные лаборатории
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Как передаёт ОТР, лаборатории отправились в два района области — Матвеево-Курганский и Зерноградский, где убрана почти половина урожая. По количеству собранного зерна можно получить полное представление о «видах на урожай» 2021 года уже сегодня.
Мобильная лаборатория за час работы выдаёт результаты примерно по 20 параметрам. Аграрии получают заверенный результат с присвоением класса качества.
Пока лаборатории работают в тестовом режиме.
Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жары на урожай в 2021 году.