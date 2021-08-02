Экономист назвал причину снижения мировых цен на нефть

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT снижение мировых цен на нефть в ходе торгов в понедельник, 2 августа, более чем на 3%.

«По результатам последних совещаний ОПЕК+ увеличили квоты добычи нефти... Естественно, предвидение увеличения предложения повлияло на снижение цен. Это, конечно, не катастрофическое снижение, скорее оно похоже не на снижение, а на корректировку», — пояснил эксперт.

Он добавил, что решение об увеличении квот принято в русле прогнозов, согласно которым идёт восстановление экономик стран мира.

«Причём и Китай движется вперёд, и Америка, и Европа потихоньку начинает оживать, и другие страны тоже, то есть потребление растёт. Это не создание новых условий для рынка, а скорее корректирующие действия, движения рынка, которые мы видим сейчас. Говорить о том, что это долгосрочная тенденция, трудно», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются более чем на 3%.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 3,66%, составив $71,24 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 3,26% — до $72,95 за баррель.