Мировые цены на нефть снижаются более чем на 3%

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 2 августа, снижаются более чем на 3%.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 3,66%, составив $71,24 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 3,26% — до $72,95 за баррель.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что возвращение страны к допандемическому уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.