На Кубани объём экспорта сельхозпродукции достиг $1,7 млрд за семь месяцев

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Предприятия Краснодарского края за семь месяцев экспортировали товары на общую сумму $1,7 млрд. Это на $245 млн больше, чем за аналогичный период 2020 года.
На Кубани объём экспорта сельхозпродукции достиг $1,7 млрд за семь месяцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24».

Кроме того, предложения о поставках кубанской сельхозпродукции направили 50 торгпредствам России в странах Европы, Азии и Африки.

Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, что за 2021 год планируется поставка сельхозпродукции на сумму более $2,7 млрд. Этот план уже выполнили почти на 55%.

«Сегодня основную долю в экспорте края традиционно составляет зерно. Но мы ежегодно повышаем долю готовой пищевой продукции с добавочной стоимостью. Только в этом году планируем увеличить на четверть экспорт готовых товаров и довести показатель до $218 млн», — добавил он.

В апреле руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о росте объёма аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.

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