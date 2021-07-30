Российский кабмин рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина
- РИА Новости
«Мы сейчас рассматриваем это, на самом деле, Министерство энергетики должно внести предложение в ближайшее время», — цитирует ТАСС Новака.
По его словам, данный инструмент рассматривается дополнительно, так как необходимо обеспечить внутренний рынок в условиях растущего спроса.
Он добавил, что давление на цены на биржевых торгах сохраняется.
Ранее сообщалось, что потребительские цены на автомобильный бензин в России с 20 по 26 июля выросли на 13 копеек, на дизельное топливо — на 10 копеек.