Российский кабмин рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина

Российское правительство рассматривает возможность введения временных ограничений на вывоз бензина из страны, заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Мы сейчас рассматриваем это, на самом деле, Министерство энергетики должно внести предложение в ближайшее время», — цитирует ТАСС Новака.

По его словам, данный инструмент рассматривается дополнительно, так как необходимо обеспечить внутренний рынок в условиях растущего спроса.

Он добавил, что давление на цены на биржевых торгах сохраняется.

Ранее сообщалось, что потребительские цены на автомобильный бензин в России с 20 по 26 июля выросли на 13 копеек, на дизельное топливо — на 10 копеек.