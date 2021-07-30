Российский кабмин рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина

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Российское правительство рассматривает возможность введения временных ограничений на вывоз бензина из страны, заявил вице-премьер России Александр Новак.
Российский кабмин рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина
  • РИА Новости

«Мы сейчас рассматриваем это, на самом деле, Министерство энергетики должно внести предложение в ближайшее время», — цитирует ТАСС Новака.

По его словам, данный инструмент рассматривается дополнительно, так как необходимо обеспечить внутренний рынок в условиях растущего спроса.

Он добавил, что давление на цены на биржевых торгах сохраняется.

Ранее сообщалось, что потребительские цены на автомобильный бензин в России с 20 по 26 июля выросли на 13 копеек, на дизельное топливо — на 10 копеек.

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