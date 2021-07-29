Росстат рассказал о росте цен на бензин в июле

Потребительские цены на автомобильный бензин в России с 20 по 26 июля выросли на 13 копеек, на дизельное топливо — на 10 копеек.

Как пишет Интерфакс, об этом свидетельствуют материалы Росстата.

Отмечается, что бензин с начала месяца к 26 июля подорожал на 0,7%, с начала года — на 5,2%.

Дизтопливо также подорожало на 0,7%, с начала года — на 3,3%.

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 26 июля составляла 48,44 рубля, дизтоплива — 50,28 рубля.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что текущий рост биржевых цен на бензин не окажет значительного влияния на динамику розничной цены на заправках.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный рассказал в беседе с Inforeactor о факторах, влияющих на цены на бензин.