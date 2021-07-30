Россия и Турция ведут переговоры о возможности заключения соглашения о транзите газа

Представители России и Турции ведут переговоры о возможности заключить долгосрочное соглашение о транзите газа, заявил российский вице-премьер Александр Новак.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Рабочая группа обсуждала вопросы, которые есть между «Газпромом», «Газпром экспорт» и Botas по подписанию соглашения по транзиту газа. Там есть определённые нюансы, коммерческие вопросы», — пояснил Новак.

По его словам, обсуждается возможность заключения долгосрочного договора о транзите газа.

В начале года «Газпром» поставил в Турцию 96 млн кубометров газа, что, как отметили в компании, существенно выше суточных контрактных количеств.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, за год эксплуатации «Турецкого потока» компания увеличила загрузку газопровода в 2,2 раза.