Центробанк России с октября изменит условия выдачи необеспеченных потребкредитов

Короткая ссылка
В Банке России приняли решение об изменении условий выдачи необеспеченных потребительских кредитов закредитованным россиянам.
Центробанк России с октября изменит условия выдачи необеспеченных потребкредитов
  • © РИА Новости

Соответствующее заявление размещено на официальном сайте российского регулятора.

«Совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года», — сообщается в публикации.

В Национальном бюро кредитных историй ранее сообщили, что за первые шесть месяцев 2021 года отечественные банки выдали 7,62 млн потребительских кредитов.

Ранее сообщалось, что с 1 июля Банк России ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, вернув их уровень к «допандемическим значениям».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить