Центробанк России с октября изменит условия выдачи необеспеченных потребкредитов

В Банке России приняли решение об изменении условий выдачи необеспеченных потребительских кредитов закредитованным россиянам.

Соответствующее заявление размещено на официальном сайте российского регулятора.

«Совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года», — сообщается в публикации.

В Национальном бюро кредитных историй ранее сообщили, что за первые шесть месяцев 2021 года отечественные банки выдали 7,62 млн потребительских кредитов.

Ранее сообщалось, что с 1 июля Банк России ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, вернув их уровень к «допандемическим значениям».