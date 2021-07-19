В России банки увеличили выдачу потребительских кредитов на 13,9%

За первые шесть месяцев 2021 года банки в России выдали 7,62 млн потребительских кредитов, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Об этом информирует газета «Известия».

Как отмечается, за первые шесть месяцев 2020 года выдали 6,69 млн кредитов, а за аналогичный период 2019-го — 9,13 млн.

В НБКИ объясняют рост показателя выдачи кредитов в 2021 году отменой ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, введённых во втором квартале 2020 года.

Уточняется, что больше всего потребкредитов за первые шесть месяцев 2021 года выдали в Москве (409 тыс.), Подмосковье (354,5 тыс.) и Краснодарском крае (294 тыс.).

Ранее сообщалось, что с 1 июля Банк России ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, вернув их уровень к «допандемическим значениям».

Как сообщал kp.ru, в апреле 2021 года россияне взяли в долг у банков около 1,3 трлн рублей.