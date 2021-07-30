Россия и ОАЭ создадут рабочую группу по водородной энергетике
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Об этом сообщается на официальном сайте российского Минэнерго.
«Россия и ОАЭ в ходе совместных консультаций договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам водородной энергетики, в рамках группы страны будут развивать двустороннее сотрудничество в области водорода», — говорится в публикации.
По мнению замминистра энергетики России Павла Сорокина, оба государства обладают всеми возможностями для того, чтобы стать лидерами в предстоящей трансформации мирового энергетического рынка.
В Калининградской области ранее сообщили о начале строительства крупнейшего в России завода по выпуску оборудования для солнечной энергетики.