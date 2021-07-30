Россия и ОАЭ создадут рабочую группу по водородной энергетике

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Россия и ОАЭ достигли договорённости о создании совместной рабочей группы по водородной энергетике.
Россия и ОАЭ создадут рабочую группу по водородной энергетике
  • © РИА Новости / Фотохост БРИКС/ШОС

Об этом сообщается на официальном сайте российского Минэнерго.

«Россия и ОАЭ в ходе совместных консультаций договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам водородной энергетики, в рамках группы страны будут развивать двустороннее сотрудничество в области водорода», — говорится в публикации.

По мнению замминистра энергетики России Павла Сорокина, оба государства обладают всеми возможностями для того, чтобы стать лидерами в предстоящей трансформации мирового энергетического рынка.

В Калининградской области ранее сообщили о начале строительства крупнейшего в России завода по выпуску оборудования для солнечной энергетики.

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